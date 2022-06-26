مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تفحم ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية»

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين، في حادث اشتعال النيران في ميكروباص، ما أدى إلى تفحمه على طريق «مصر- الإسماعيلية» بعد كوبري الهايكستب اتجاه الإسماعيلية.

إخطار باشتعال النيران في سيارة

وتلقت الجهات الأمنية إخطارا باشتعال النيران في سيارة ميكروباص ووجود مصابين، وتم الدفع بسيارتي إسعاف من الشرقية للمساعدة في نقل المصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.