دفن زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة بـ«صحراوي الإسماعيلية»

أمرت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، بدفن جثمان شخص وزوجته لقيا مصرعهما في حادث أليم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وكانت النيابة العامة انتدبت مفتش الصحة لمناظرة ومعاينة الجثامين في المستشفى، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما كلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحرياتها حول الواقعة.

انقلاب سيارة

وتعرضت سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ط ف ب 3725» للانقلاب على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي في نزلة كوبري 76، في اتجاه طريق القاهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من نصر أحمد المشاعلي، 52 سنة، مقيم في بوسعيد وزوجته حسنية فريد أحمد، 45 سنة، إثر إصابتهما بإصابات مختلفة بسبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين من مكان الحادث إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلا أنهما توفيا فور وصولهما المستشفى.

توقف القلب

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالتين وصلتا إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مع توقف القلب والتنفس ووجود العديد من الإصابات.

وأضافت المصادر، أن الزوج وصل مصاب بنزيف داخلي في المخ وغيبوبة تامة وتوقف في القلب والتنفس، فيما أصيبت الزوجة بكسور مضاعفة وغيبوبة تامة أيضاً.

وأشارت المصادر إلى أن الأطقم الطبية حاولت مع الحالتين بإجراء إنعاش قلبي لهما، لمحاولة إعادة عمل القلب دون استجابة، وتوفيا بعد دقائق، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.