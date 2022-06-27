تفحمت جثة شخص وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارة أمام مدرسة خاصة واشتعال النيران فيها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة بالأسماء تفاصيل حادث طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

أسماء المتضررين في حادث طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري وسقوط ضحايا ومصابين أمام مدرسة خاصة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية تبين انقلاب سيارة أجرة واشتعال النيران فيها، مما أسفر عن تفحم جثة شخص بالكامل وتم نقلها لمستشفى السلام وإصابة كل من «مصطفى. ر»، 62 سنة، بحروق بنسبة 100%، «حسين. و»، 19 سنة، بحروق بنسبة 30%، «تامر. ي»، بحروق بنسبة 100%، «يحيى. ع»، 30 سنة، بحروق بنسبة 30٪، «يوسف. و»، 30 سنة، بحروق بنسبة 80 ٪ وتم نقل جميع المصابين لمستشفى السلام التخصصي لتداركهم بالعلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية من جديد.

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شهد طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة حادثًا مروريًا مروّعًا، نتيجة تصادم أتوبيس وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، بسبب تصادم أتوبيس وسيارة نقل، طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

قوة أمنية وسيارات إسعاف بموقع الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثلوا للشفاء.

وتمّ تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث.