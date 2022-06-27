دفن طفل لقي مصرعه نتيجة انقلاب سيارة بأسرته في ترعة الإسماعيلية

صرحت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بدفن جثمان طفل في عمر 7 سنوات، لقي مصرعه غرقًا، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي تستقلها أسرته، في ترعة قرب طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بانتداب الطبيب الشرعي، بعد التحفظ على جثمان الطفل لتشريح الجثة، ومعرفة سبب وملابسات الوفاة، على أن يتم التصريح بدفن الطفل بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل واقعة انقلاب سيارة ملاكي في الترعة

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في منطقة «الكيلو 19»، باتجاه بورسعيد، قرب منطقة «القراقرة»، في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد.

ووجَّه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال رجال الإنقاذ والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث، لمعرفة ملابساته، واستخراج السيارة من مياه الترعة.

انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الطفل المتوفى والمصابين إلى مستشفى أبوخليفة المركزي.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة طفل يُدعى «محمد السيد محمد عبدالغني»، 7 سنوات، مقيم بقرية أبوخلفية، وإصابة كل من شقيقته «سما»، 9 سنوات، والأب «السيد»، 48 سنة، بتوقف في القلب والرئتين، كما أصيبت الأم «داليا عبدالغني محمد مصطفى»، 40 سنة، بتوقف القلب والرئتين أيضًا.

الأم والأب والابنة في حالة «حرجة للغاية»

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبوخليفة إن حالة الأب والأم وابنتهما «حرجة للغاية»، مشيرةً إلى أنه تم إيداعهم وحدة العناية المركزة فور وصولهم المستشفى، ويحاول الأطباء إنقاذ حياتهم.

وأضافت المصادر أنه تم التحفظ على جثمان الطفل المتوفى، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينتها، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة للوقوف على أسبابها.