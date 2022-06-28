الداخلية تطلق خدمة وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج إلكترونيا

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة جماهيرية إلكترونية جديدة، لتقديم وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات بسهولة ويسر.

وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج

وجرى إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، للمتعاملين مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.eg.

يأتي ذلك استمرارا لتطوير وتحديث جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية كافة، تحقيقا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.