«س و ج» حول الاشتراك في نظام التأمين على العاملين المصريين بالخارج

يتساءل الكثير من المصريين العاملين بالخارج حول إمكانية الاشتراك في نظام التأمين على العاملين المصريين بالخارج، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أنه وفقا لنص قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإنه تم إعطاء حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر وغير الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري .

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التي أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كالتالى :

ما هي خطوات الاشتراك في نظام التأمين على العاملين المصريين بالخارج؟

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه .

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) في حالة وجود مدد سابقة.

- يقدم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4).

- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك فى منظومة التأمينات أو صورة منه.

هل هناك مستندات أخرى لبدء العمل أو النشاط الموجب وفقا لأحكام القانون؟

يتم تقديم العديد من المستندات ومنها ما يلي:

- صورة من جواز السفر ويشترط أن يكون سارياً.

- تقديم صورة موثقة من عقد العمل في الخارج للمواطن الراغب فى منظومة الاشتراك .

- يقدم صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية.

- يقدم المواطن صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري على أن يكون ساري المفعول.

- يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيل العامل علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها ألكترونياً بالأرشيف الإلكتروني، وذلك وفقا لنص المادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019 «قانون التأمينات والمعاشات».