«السيد»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج تدعم الجنيه أمام الدولار

زادت التوقعات بشأن تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى نحو 23 مليار دولار في الـ9 أشهر الأولى، وارتفاع حصيلة التحويلات إلى 3.3 مليار دولار، وفقا لما أعلنه البنك المركزي في بيان اليوم.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لـ«الوطن»، إن ارتفاع الحصيلة من الدولار الأمريكي من كل الموارد، سواء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو قناة السويس، أو ارتفاع قيمة الصادرات، يدعم موقف الجنيه مقابل نظيره الدولار الأمريكي.

تراجع حجم الطلب على العملة الصعبة

وأكد «السيد»، أن الدولار الأمريكي سلعة مثل باقي السلع، يخضع لقوانين السوق الرئيسية التي تتلخص في قوى العرض والطلب، موضحا أنه كلما زادت الحصيلة الدولارية في البنوك مع تراجع حجم الطلب على العملة الصعبة، تتراجع قيمتها، بينما إذا انخفض حجم المعروض من الدولار في ظل التسابق على اقتناء الدولار، يرتفع سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري.

وتوقع «السيد»، تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، لحسم موقف أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه في حالة تثبيت «المركزي» سعر الفائدة، سترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، والعكس صحيح.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج في 5 سنوات

- الإجمالي من 2016- 2017 إلى 2020- 2021 سجل 128.1 مليار دولار.

- 18.7 مليار دولار في العام المالي 2016- 2017

- 24.7 مليار دولار في العام المالي 2017- 2018

- 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018- 2019

- 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020

- 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020- 2021 (حققت أعلى مستوى تاريخي)

- 23 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي حتى مارس.