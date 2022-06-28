روسيا تلمح إلى إمكانية إنهاء الحرب مع أوكرانيا قبل حلول الشتاء بـ«شرط واحد»

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قبل قليل، إنّ العملية العسكرية الخاصة لحماية «دونباس»، تسير وفقًا للخطة المرسومة، مضيفا أنّها قد تنتهي خلال 24 ساعة، إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها، وفق نبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

الكرملين يطالب أوكرانيا بترك السلاح لإنهاء الحرب

وأكد المتحدث باسم الكرملين أنّنا نستند إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، بأنّ العملية العسكرية الخاصة تسير وفقًا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها.

شروط روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا

وتابع بيسكوف تعليقًا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي أعرب فيها عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة قبل حلول فصل الشتاء، إنّه يمكن للجانب الأوكراني أن يوقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، فنحن بحاجة إلى أمر كتائب القوميين بإلقاء أسلحتها، وأمر الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، وتنفيذ شروط روسيا الاتحادية.