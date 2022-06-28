«الأهرام للدراسات الاستراتيجية»: توافق كبير بين مواقف مصر وعمان منذ 1970

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر تعد واحدة من النماذج الكاشفة لقوة العلاقات المصرية العربية أو العربية البينية، وحينما قررت الدول العربية مقاطعة مصر بعد إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذهاب إلى دولة الاحتلال قاطعتها كل الدول العربية باستثناء 3 بلدان منها عمان.

تطابق مواقف سلطنة عمان ومصر

وأضاف رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن كل المواقف التي اتخذتها السلطنة منذ سنة 1970 تكاد تكون متطابقة مع مواقف مصر، مثل عدم الانحياز للأطراف المتصارعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

«عز العرب»: عمان لم تنجرف بعد حراك 2011

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن السلطان قابوس قال إن عمان ليست لديها التزامات أخرى إلا تجاه عمان، ولم تنجرف السلطنة إلى مرحلة الحراك بعد 2011 لدعم بعض الفصائل المسلحة أو الجماعات السياسية ولم تغير موقفها من الدولة المصرية.