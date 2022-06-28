رئيس الشيوخ يستقبل سفير فرنسا بمكتبه ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

‏استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم، مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار «عبدالوهاب»، إلى أنَّ العلاقات بين البلدين متميزة جدًا خاصة في المجال القانوني والثقافي آملًا أن يكون الأمر كذلك أيضًا في المجال البرلماني، خاصة أنَّ مصر تشهد حالياً نقلة نوعية فالقيادة السياسية في مصر تعمل جاهدة على توطيد العلاقات مع كل الدول وخاصة الدول ذات التأثير في المجال السياسي العالمي وأهمها فرنسا.

رئيس الشيوخ

من جهته، أكّد مارك باريتي السفير الفرنسي أهمية وخصوصية العلاقات بين البلدين خصوصاً بين البرلمان الفرنسي والمصري خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية، مشيرًا إلى أهمية تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية بين مجلسي شيوخ البلدين، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ، مؤكّدًا أنَّه بمجرد تشكيل هذه الجمعية سوف يكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين.

‏كما شكر الجانب الفرنسي على دعم مصر في عدة ملفات في ظل رئاستها للاتحاد الأوروبي، طالباً دعمها في ملف الأمن المائي وأزمة سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم في ظل المواثيق والأعراف الدولية وخاصة بعد أن أظهرت مصر للعالم أجمع أنها تسعى للاستقرار والحل السلمي حتى يتسنى لمصر أن تقوم بدورها المحوري والمهم في استقرار المنطقة.

سفير فرنسا

وحضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور هاني نعمة الله، عضو المجلس، والسفير عمر عبدالوارث، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.