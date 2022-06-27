فض دور الانعقاد الثاني لـ«الشيوخ».. والمجلس يستعرض إنجازات 9 أشهر

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الثاني خلال الجلسة التي عقدت اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد مطلع شهر أكتوبر المقبل 2022.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض حصاد ونشاط المجلس، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها، والدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية، وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

ويمنح رئيس المجلس، الأعضاء، الكلمة عقب عرض حصاد 9 أشهر، للحديث عما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية لإصدار القرار بعد ذلك، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

حصاد مجلس الشيوخ

وأعلن المجلس خلال عرض الحصاد، أنّه عقد 46 جلسة، وبلغ عدد المتحدثين 997، وعدد المداخلات 527، وشارك في الجلسات 140 ممثلا للحكومة، وبلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ 9 مشروعات، نوقشت طوال 30 جلسة.

وأوضح المجلس، أنّ أطول مشروعات القوانين مناقشة، كان مشروع قانون العمل في 12 جلسة، بينما بلغ عدد جلسات المناقشات العامة 7، وعدد الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب 148، وعدد مرات تحدث المرأة 139 خلال 29 مداخلة، وقدّمت النائبات اقتراحات تعديل للقوانين بعدد 45 اقتراحا.

واستعرض المجلس بيانات اللجان، حيث أوضح أنّ عدد الاجتماعات في اللجان 699، بإجمالي 986 ساعة عمل، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 37 اجتماعا.

اجتماعات لجان الشيوخ

وتابع المجلس، أنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت 59 اجتماعا، ولجنة الشؤون العربية والأفريقية 47 اجتماعا، ولجنة الدفاع 56 اجتماعا، ولجنة الصناعة 26 اجتماعا، ولجنة الطاقة والقوى العاملة 44 اجتماعا، ولجنة الإسكان 86 اجتماعا، ولجنة التعليم 42 اجتماعا.

أما لجنة الشباب والرياضة، فعقدت 53 اجتماعا، ولجنة الصحة السكان 68 اجتماعا، ولجنة الزراعة والري 51 اجتماعا، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي 45 اجتماعا، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 39 اجتماعا، واللجنة الدينية 46 اجتماعا، كما شارك في جلسات واجتماعات مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي 20 وزيرا و5 محافظين.