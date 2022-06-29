4 نصائح من الأرصاد للسائقين للتعامل مع السيارة في الحرارة العالية

نظرا للتحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في صيف 2022، ستكون أعلى بنحو درجتين، عن صيف 2021، ما يعني أنه من المتوقع أن نشهد فصل صيف شديد السخونة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة محافظات جنوب البلاد، حيث تتجاوز درجات الحرارة الـ 43 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة الكبرى في بعض الأحيان الـ 40 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بموجات حرارية بسبب منخفض الهند الموسمي.

وفي سبيل ذلك وللموجة ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت الأرصاد الجوية، عن عدد من الإرشادات الخاصة بسائق السيارات مع الحرارة العالية، وهي تتضمَّن عددا من الأشياء يجب مراعاتها قبل التحرك بالسيارة في الطقس شديد الحرارة.

بعض نصائح الأمان مع قيادة السيارة مع الحرارة العالية

وأكدت الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصائح للسائقين مع ارتفاع درجة الحرارة، ما يترتب عليها ارتفاع في درجة حرارة أجزاء من السيارة بشكل كبير، لذا يجب أن:-

- الحرص على ضبط مستوى ضغط إطارات السيارة، حسب النسب المحدد لتفادي انفجارها مع الحرارة العالية للطرق.

- الحرص على عدم ملء خزان الوقود إلى الحد الأقصى، وذلك حد لتجنب زيادة الضغط داخل تانك البنزين.

-يجب الحرص على فتح وإغلاق نوافذ السيارة أثناء السير على الطريق خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بين الحين والآخر بعد تشغيل تكييف السيارة، وذلك لتجنب حدوث انخفاض في درجة الحرارة داخل السيارة، عن درجة الحرارة خارجها، فتمثل ضغطا على الزجاج، ما قد يؤدي إلى انكسار زجاج السيارة.

- إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء السير على الطريق، وبشكل كبير يجب توقف السيارة على الفور في مكان آمن، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.