حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 28-6-2022 على مصر

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وأكدت الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح أحيانًا على مناطق متفرقة ما يقلل الشعور بوجود ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، خاصة خلال ساعات الليل.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للدرجة العظمى و23 للدرجة الصغرى، ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وتسجل على محافظة جنوب سيناء 37 للعظمى وتسجل الصغرى 27، وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 35 للعظمى و24، وتسجل على جنوب الصعيد 40 للعظمى و27 للصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء أنه يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد، غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يسود نشاط للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، على عدد من محافظات الجمهورية، الآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.