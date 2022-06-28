عمر كمال يتذيل قائمة الأكثر استماعًا على «أنغامي» في يونيو

تذيل مؤدي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق «أنغامي» لشهر يونيو، بمهرجان «جود مورنينج بيبي»، والتي جاءت في المركز الخامس والأخير.

عصام صاصا ومسلم يتفوقان على عمر كمال في يونيو

ونجح مؤدي المهرجانات أحمد عبده، في تصدر القائمة عن شهر يونيو، بمهرجان «الفلوس»، فيما جاء مهرجان «اسمع حضرت يا بني أنا جيت» لـ عصام صاصا، أما مسلم وعبد الباسط حمودة حصلا على المركز الثالث بأغنية «يا أصفر»، فيما جاء في المركز الرابع أغنية «أنا مش فاكر الكوبليه» أوكا.

إخفاقات عديدة لـ عمر كمال في أغانيه الأخيرة

وحقق عمر كمال، إخفاقات عديدة على مستوى الغناء، خلال العام الجاري، إذ تراجعت عدد مشاهدات المهرجانات التي يطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ولم تحصد أرقامًا ضخمة.

وترصد «الوطن» عدد مشاهدات أعمال عمر كمال خلال الفترة الأخيرة، وهم كالتالي:

- أنا العريس مع حسن شاكوش: 1.3 مليون مشاهدة في 10 أشهر.

- الملكي أحسن فريق: 205 آلاف مشاهدة في 8 أشهر.

- ضيعنا مع عبد الباسط حمودة: 29 مليون مشاهدة في 6 أشهر.

- أنتي قلبي وربنا مع شيماء المغربي: 54 مليون مشاهدة في 5 أشهر.

- بحبك: 10 ملايين مشاهدة في 4 أشهر.

- مهرجان البنات مع كوكسال بابا: 2.5 مليون مشاهدة في 3 أشهر.

- أوبريت ست عظيمة مع شيماء المغربي ومحمد أسامة: 3.5 مليون مشاهدة في شهرين.

- جود مورنينج بيبي، مع حسن شاكوش، حقق مليوناً ونصف مليون مشاهدة في شهرين.