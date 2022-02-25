بعد الأزمة مع «بندق».. مسلم يحتفل بتصدر أغنية «يا أصفر» التريند

طرح الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة ومطرب المهرجانات مسلم، أمس الخميس، أغنية «يا أصفر» بلحن وتوزيع جديد كـ «ديو» غنائي، وذلك بعد الجدل الذي أثارته الأغنية خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية «يا أصفر» تتصدر التريند

حققت «يا أصفر» نجاحا كبيرا منذ طرحها بصوت «حمودة ومسلم»، كما حصدت نصف مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» خلال ساعات فقط من طرحها، وتصدرت قوائم الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات وألحان مسلم.

واحتفل مسلم، بتصدر الأغنية التريند، وقال خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صباح العسل أنا صاحي النهاردة على أحسن خبر، ولازم كلكم تعرفوه، أحب أقولكم إني صحيت لقيتنا تريند رقم 1 في الوطن العربي بأغنية يا أصفر، وعايز أقول كلمة صغيرة بس إن ربنا مبيضيعش تعب حد، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي».

تفاصيل أزمة أغنية «يا أصفر»

كان خلافا كبيرا قد وقع بين عبد الباسط حمودة ومسلم من جهة، وحودة بندق من جهة أخرى، إذ كان من المقرر أن يقدم الثلاثة الأغنية معا، ولكن «بندق» طرحها بمفرده عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، ما أثار غضب مسلم، الذي كشف في تصريح سابق لـ «الوطن» أنه سيقاضي «بندق»، ويلجأ إلى القانون بالأوراق والمستندات التي يمتلكها.