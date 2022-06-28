مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 12 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات الحرم القدسي الشريف بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيًا

وبحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة جنين الواقعة شمال الضفة، من بينهم أسير محرر، في حين اعتقل 5 آخرون من مُحافظة الخليل، فيما اعتقل مواطنا آخر من بلدة الدوحة من بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس.

مستوطنون يقتحمون باحات مسجد الأقصى

كما اقتحم عدد من المستوطنين، وهم يؤدون الطقوس التلمودية، فى جولات استفزازية، في باحات مسجد الأقصى الشريف بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك في إطار حملة اقتحامات شبه يومية للتفريق بين المسلمين، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، عام 1994، إذ قتل فيها 29 مسلمًا فجر أحد أيام شهر رمضان، على أيدى المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين.

ومع تواصل الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، هدمت قوات الاحتلال اليوم بيتا متنقلا، كما جرفت وأزالت منشآت ومؤسسات زراعية عديدة في بلدة الزعيّم شرق القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأكّد مدير بلدية الزعيم محمد أبوزياد، أن الجيش الاحتلال هدم مبنى سكني 60 مترًا مربعًا، وأزالت سياجًا زراعيًا وخزانات مياه وتمديدات كهربائية وأشتالًا زراعية كبيرة وأشجارًا تعود ملكيتها للمواطن طارق أبوسبيتان.

ومن جهة أخرى، قال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يقرب من 11 عريشة يستخدمها المواطنون الفلسطينيون لأغراض زراعية ومتنزه خلال فصل الصيف، حيث تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من عائلات فطافطه، ومرقطن، وزباينه.