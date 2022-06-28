«ربيع» يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون بمشروعات القناة

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها منطقة القناة.

واستقبل الفريق أسامة ربيع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، برئاسة مارينا فرايلا، نائب سفير الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال السفير، وذلك في مبنى المارينا الجديدة شرق قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، للتعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.

«ربيع»: قناة السويس شهدت طفرة كبيرة

وقال الفريق أسامة ربيع إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تاريخية في المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص هيئة قناة السويس على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح من دول الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح المشتركة، وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.

وأضاف رئيس هيئة القناة، خلال كلمته واستقباله للوفد، أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي لقناة السويس شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من قناة السويس، وتطوير المنطقة المحيطة، لتصبح مركزاً لوجيستياً وصناعياً عالمياً.

وأشار «ربيع» إلى المردود الإيجابي لمشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في خدمة حركة التجارة العالمية، بإضافة شريان جديد رفع من تصنيف القناة، وجعلها في صدارة الممرات الملاحية العالمية، وحفظ لها مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري.

«ربيع»: إنشاء جراجات جديدة وتطوير القطاع الجنوبي

وقال رئيس الهيئة إن مشروعات تطوير المجرى الملاحي اتسعت لتشمل إنشاء خمسة جراجات على القناة الجديدة، لمواجهة حالات الطوارئ، وتطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة.

ولفت إلى أن قناة السويس تعكف حالياً على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، الذي يستهدف ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، من منطقة الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم القناة، وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة.

وأشار «ربيع» إلى أن المشروع له بالغ الأثر نحو زيادة عامل الأمان الملاحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة، بواقع 6 سفن إضافية، لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.

عرض فيلم تسجيلي للحضور

وشاهد الحضور عرضاً تقديمياً عن مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يجري تنفيذه، تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية، التي تسرد تاريخ قناة السويس، وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية.

كما تعرف وفد سفراء الاتحاد الأوروبي على مستجدات معدلات تنفيذ استراتيجية التطوير بالهيئة 2023، والتي تستهدف التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وذلك بالتوازي مع تطوير وتحديث الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها، فضلا عن تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، بما يواكب خطط ومستهدفات الدولة المصرية.

وشملت الزيارة القيام بجولة بحرية في القناة الجديدة، وزيارة أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع، تلاها زيارة كنيسة سانت أجاث، ثم التوجه لمشاهدة مناورة تدريب لمحاكاة عبور السفن للقناة بقاعة مركز المحاكاة والتدريب البحري.