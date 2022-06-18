مميزات الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس والمستندات المطلوبة للحصول عليها

مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة العائد على الشهادات والودائع يبحث الكثيرون عن أفضل الأوعية الادخارية للحصول على ربح مضمون، وتأتي الشهادات الادخارية ضمن الأوعية الأكثر انتشارا، حيث يحرص الأفراد عن شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع.

ومن بين الشهادات الادخارية، تأتي الشهادات الدولارية وتوضح «الوطن» في هذا التقرير مميزات الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس.

المصرح لهم بربط الودائع

الأفراد: «المصريون والأجانب المقيمين في مصر».

العملة:

الدولار الأمريكي.

قيمة الشهادة:

مائة دولار أمريكي.

مدة الشهادة:

ثلاث سنوات.

العائد على الشهادة:

ثابت طوال مدة الشهادة.

دورية صرف العائد:

شهري، ربع سنوي، سنوي.

معدل العائد:

شهري 2% - ربع سنوي 2.15% - سنوي 2.25%.

مزايا الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس

- يبدأ العائد من أول يوم عمل بعد شراء للشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمة الشهادة بعملة الدولار.

- تجدد الشهادة لمدة مماثلة حسب رغبة العميل في تاريخ الاستحقاق ووفقا للشروط المعلنة في هذا التاريخ.

- تسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بكامل قيمتها وبذات العملة.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من إصدارها وفقاً لجداول الاسترداد المعلنة بالبنك.

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس

- بطاقة الرقم القوم للمصريين وجواز سفر للأجانب بعد التأكد من سريان الصلاحية.

- شهادة ميلاد القاصر.

- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضي حديثة.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، أمس، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.