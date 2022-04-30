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زيارة hستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

كتب:

محمد بركات
01:32 م | السبت 30 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات ، فقد تقرر منحهم زيارة إستثنائية آخر يوم من رمضان أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد إنتهاء أجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

 

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