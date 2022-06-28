التقديم لرياض الأطفال 2022 بالجيزة.. التفاصيل وموعد نتيجة التنسيق

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الخميس 30 يونيو، آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال 2022، بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022 الجيزة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه يمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين في تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 الدخول على هذا الرابط ، مشيرة إلى أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر فقط.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول اكتوبر 2022 إلكترونيا، مع الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ، مؤكدة أن الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

التقديم لرياض الأطفال بالجيزة.. حد أدني 5 سنوات إلا يوم

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، أن الحد الأدنى للتقدم للسنة الأولى لـ رياض الأطفال هو 5 سنوات إلا يوم واحد، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أولياء الأمور بمتابعة نتيجة التنسيقات لرياض الأطفال مع الإدارة التعليمية التابعة أول يوليو، مؤكده ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول، أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة، مشددا على حظر جمع أية مبالغ مالية أو تبرعات خارج المصروفات لأي سبب وتحت أي مسمى.

وحددت مديرية تعليم الجيزة، الأوراق المطلوبة بملف التقديم لمرحلة رياض الأطفال بعد إعلان التنسيق وهي كالتالي:-

- أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف كامل الدمغات.

- 10 صور شخصية حديثة للطفل.

- إثبات محل السكن.