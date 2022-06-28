طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023.. تعرف عليها

يبحث الكثير من أولياء الأمور الذين سجلوا طلب للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة على مؤشر البحث «جوجل»، عن كيفية معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023، بعد غلق باب التقديم للعام الدراسي الجديد يوم الخميس المقبل، وفقاً للمواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022/2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أخر موعد للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، يوم 30 يونيو، على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

وقالت وزارة التعليم، يستطيع أولياء الأمور الذين سجلوا طلب للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي 2022-2023 لجميع محافظات الجمهورية، الاستعلام عن نتيجة القبول على موقع الوزارة بداية من 1 يوليو وحتى نهاية الشهر.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 علي موقع الوزارة

وأوضحت وزارة التعليم، إعلان نتيجة القبول برياض الأطفال على نفس رابط التقديم على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم «الخدمات الإلكترونية - خدمات ولي الأمر».

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية من توجيه رياض الأطفال، لمراجعة تنسيق القبول برياض الأطفال الإدارة بالمستوى الأول والثاني برياض الأطفال، برئاسة الموجه الأول، واعتماد مدير عام الإدارة التعليمية.

تشكيل لجنة بكل مدرسة لإجراء المقابلات

كما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بتشكيل لجنة بكل مدرسة مكونة من «معلمات رياض الأطفال، الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي إن وجد» وباعتماد مدير المدرسة، لإجراء المقابلة مع الأطفال المتقدمين من مرحلة رياض الأطفال وفقا لشروط التنسيق.