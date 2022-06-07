موقع تسجيل المدارس التجريبية للتقديم في رياض الأطفال وشرط القبول

موقع تسجيل المدارس التجريبية، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث جوجل، من جانب أولياء الأمور الراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة والمتميزة لغات، بعد فتح باب التقديم يوم 1يونيو الماضي ومستمر حتى يوم 30 يونيو الجاري، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع تسجيل المدارس التجريبية.. التقديم بالرقم القومي لولي الأمر

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية - الرسمي لغات، 2023/2022، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور التي قام بنشائها في الحساب الخاص.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يلزم أن تكون سن المتقدم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية لا يقل عن 4 سنوات في 2022/10/1، والالتزام بالمربع السكني لولي الأمر وليس بناء على مقر عمل.

لا يحق للطالب المطالبة بتغيير المدرسة بعد التنسيق

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يتم قبول التلاميذ في المدارس التجريبية للأكبر سناً فالأقل من المتقدمين وذلك طبقا ًللكثافة المتاحة بالروضة، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدرسة وفي حالة عدم اجتيازه المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

- يكون التوزيع على أساس السن وترتيب الرغبات من أعلى إلى أسفل.

- ولي الأمر مسئول عن متابعة نتيجة تنسيق القبول مع المدرسة والمدرسة ليست مسئولة عن الاتصال بولي الأمر.

- في حالة تأخر ولي الأمر عن متابعة التنسيق وعقد المقابلة للطفل وسداد المصروفات يعتبر ذلك تنازلًا عن المكان المخصص للطفل ولا يحق له المطالبة به.

- يلتزم ولي الأمر بأن تكون مرحلة رياض الأطفال عامين دراسيين KG1 وKG2 ويعتبر أساساً قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

- لا يحق للطالب المطالبة بتغيير المدرسة التي تم الترشيح إليها بعد إعلان النتيجة إلا إذا كانت من بين الرغبات.