تأجيل محاكمة 20 محامياً بينهم نقيب المنيا بـ«إهانة القضاء» لـ26 يوليو

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 20 محامياً بينهم نقيب المحامين بالمنيا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاء» وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة الجزئية، إلى جلسة يوم 26 من شهر يوليو المقبل، لاستكمال المرافعة.

وفد من مجلس نقابة المحامين لحضور المحاكمة

ومن بين المتهمين في القضية علاء حسن، نقيب محامين المنيا الحالي، و2 من أمناء عام النقابة السابقين، ومحامية واحدة، حيث حضر الجلسة وفد من مجلس النقابة العامة، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب، وعدد من نقباء المحامين بالمحافظات.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلسة يوم 28 من شهر مايو الماضي، تأجيل القضية لجلسة اليوم، لاستمرار سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين الـ20، حيث استعمت المحكمة في جلساتها الماضية إلى طلبات هيئة الدفاع، وتقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن مشاركة المتهمين في أحداث شغب، والتعدي على عضو هيئة قضائية ومنعه من ممارسة عمله، وإهانة السلطة القضائية، داخل محكمة مركز مغاغة الجزئية.

الاعتراض على قانون السلطة القضائية في 2013

وتعود أحداث القضية لعام 2013، حينما تقدم عضو هيئة قضائية ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه 20 محامياً بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل العمل، والتجمهر، وإحداث شغب داخل محكمة مغاغة الجزئية.

وتجمهر عدد من المحامين داخل محكمة مغاغة في عام 2013 احتجاجا على قانون السلطة القضائية، المعروف حينذاك بـ«مشروع مكي- الزند»، وفي عام 2016، تم إحالة 20 محامياً إلى محكمة الجنايات، بتهم تعطيل العمل داخل محكمة، ومنع قاض من ممارسة عمله، وإهانة السلطة القضائية، ثم أحالت مأمورية استئناف بني سويف القضية أمام دائرة جديدة، بعد أن استشعرت المحكمة الحرج، في استمرار نظر القضية.