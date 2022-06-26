حملة مكبرة للنظافة بمدينة مطاي واستكمال تمهيد الطرق بملوي في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والتعديات والإشغالات والإنارة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمهيد وتسوية عددا من الطرق والشوارع الرئيسية

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ومن أجل بيئة صحية ونظيفة، حيث تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها من قرية ديروط أم نخلة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي، كما تم استكمال أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بقرية أبشادات تيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات.

رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية

وواصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي وايضا دعم الإنارة العامة.

وفى مركز ومدينة مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والإشغالات بحي شرق المدينة حيث شملت الحملة منطقة شرق المحطة وأمام المعهد الديني وأمام مدرسة التجريبية والإعدادية بنين ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وكوبري المحطة كما تم تسوية شارع المعهد الديني بأبو شحاته وشارع ترعة أبو حسيبة وإزالة الأتربة من جانبي الطريق تيسيرا على المواطنين.

وفى ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار الأعمال اليومية للنظافة والتجميل بمناطق العكاك والدليلة والحسينية ونزلة عمرو وتم إزالة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية.