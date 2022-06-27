محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة «حافظ» بأبوقرقاص

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، يرافقه السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، وبحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة «حافظ» الشرقية، بمركز أبوقرقاص، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات تأهيل وتطوير البنية التحتية للري، بالتعاون مع البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه، بطول 27 كيلومترًا و700 متر من الترع، وتطوير 22 مسقى، لخدمة زمام حوالي 12 ألف فدان.

جاء ذلك بحضور المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، والمهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، والدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، واللواء محمد عزت، رئيس مركز أبوقرقاص.

الحفاظ على الموارد المائية

أكد المحافظ أن أعمال التطوير تجرى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى وزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية، والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً في المشروع القومي لتبطين الترع كثيف العمالة، بعدد 38 عملية، بأطوال 742.65 كيلومتر.

كما تفقد المحافظ والسفير الإيطالي أعمال تنفيذ المسقى المغذي لترعة «حافظ»، ومسقى «الحجر» بقرية «العوام»، وكذلك أعمال تبطين وتأهيل الترع بقرية «الحواصلية» الجديدة.

تنظيم عملية الري وترشيد الاستهلاك

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالمشروع وأهميته في توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه وتنمية وتشجيع الممارسات الزراعية الأفضل وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الأسر في القرى.

والتقى المحافظ والسفير بعدد من المزارعين، حيث أشاد المزارعون بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حالياً، وزيادة سرعة وصول المياه للنهايات وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وهو ما انعكس إيجابًا على ترشيد الاستهلاك وتوقيت الري الأمثل مع الحصول على أعلى إنتاجية.