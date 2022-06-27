إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي «بني سويف - المنيا» الغربي

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي «بني سويف - المنيا»، إثر انقلاب سيارة ملاكي، ونُقل المصابون بواسطة سيارات إسعاف المنيا وبني سويف إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقى مرفق اسعاف بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، إشارة بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور دفع المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين اشتباه كسور وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم.

وتبين أن المصابين هم: «سمير . ص . ا»، مقيم بمدينة طنطا بالغربية، 37 عاما، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، و«محمد . ص . ك»، 38 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية، مصاب سحجات وكدمات متفرقة من الجسم، و«أحمد . خ . ر»، 29 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي

ونُقل المصابون إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، شهد الطريق الزراعي «بني سويف - ناصر» حادث تصادم سيارتين، صباح اليوم، دون وقوع إصابات.