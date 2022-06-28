ضبط الطالب المتهم بإنهاء حياة أستاذين داخل حرم جامعة بكردستان العراق

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، القبض على الطالب الجامعي المتهم بقتل أستاذين جامعيين في أربيل عاصمة الإقليم، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في بيان صحفي، إن «إن جريمة قتل الأستاذين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان، تمثل فاجعة مأساوية، وإذ نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لذويهما وعائلتيهما وأنفسنا، فإننا نشاطر أحزانهم ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته».

إجراءات احترازية لمواجهة جرائم القتل في كردستان

وأضاف «بارزاني،»، أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تمكنت في فترة قصيرة من القبض على المجرم وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل، داعيا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم.

طالب جامعي يطلق النار على أستاذين

يذكر أن طالبا جامعي في مدينة أربيل بالعراق اطلق النار على أستاذين فى جامعة صلاح الدين صباح اليوم، داخل حرم الجامعة، بحجه عدم قبول الكلية نقل الطالب، بعد أن طلب ذلك عدة مرات.