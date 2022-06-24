نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول.. اعرف خطوات الاستعلام عنها

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول، بعد أن أكدت وزارة التعليم العراقية أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، إذ تجرى الآن مراجعة درجات جميع الطلاب، ليتم إعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، لذا ينتظر الكثير من طلاب الصف الثالث المتوسط النتيجة، باعتبارها أهم النتائج في العراق.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول، فور إعلان وزارة التعليم في العراق عن إتاحتها للطلاب، وجاءت خطوات الحصول على النتائج كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول

- عندما يتم إعلان إتاحة نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول للطلاب، يدخل الطالب على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.

- ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي التابع للوزارة.

- وبعد أن الطالب بالدخول، يختار القسم الخاص بالنتائج الخاصة بالطلاب.

- ثم تظهر أمام الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

- عقب ذلك، يختار الطالب الأيقونة الخاصة بنتائج الدور الأول.

- ثم يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص بالامتحان.

نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول

- وبعد إدخال رقم الجلوس أو رقم الامتحان، يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة لخاصة بالحصول على النتيجة.

- تظهر النتائج الخاصة بالطلاب على الفور في خلال ثواني معدودة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية حرصت على تنفيذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء أداء الطلاب للامتحانات الخاصة بهم، لتبدأ حينها مرحلة تصحيح الامتحانات والتي شرفت على الانتهاء، ثم يتم الإعلان عن ظهور النتائج فور الانتهاء من عمليات الرصد والتصحيح الخاصة بجميع الدرجات.