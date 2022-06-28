الشاعر تامر حسين يُهاجم حسن شاكوش: جاهل بالمعلومة والذوق الفني

شن الشاعر تامر حسين هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على خلفية اتهامه صُناع أغنية «حاجة مستخبية» لـ محمد حماقي، بالسرقة من أغنية تركية، واصفًا حديثه بـ«المستفز وتصريحات غير موفقة تمامًا».

لحن «حاجة مِستخبية» عملّك شأن وشهرك وكان سبب رزق ليك

وقال تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «تصريحات غير موفقة من الناحية الأدبية وذوقيات المهنة والجهل بالمعلومة والتدليس.. اللي بيعمله للمُشاهد اللي ميعرفش حقيقة لحن بنت الجيران.. اللي من ألحان ملحن شاب مصرى (مدين) الراجل تمّ التعاقد معاه رسميًا من شركة تركيا بُمُقابل مالي نظير استخدام لحن حاجة مِستخبية، اللي خلالك شأن وشهرّك وكان سبب رزق ليك، عيب تِنكر الحقيقة وتضلل الجمهور اللي يجهل بالمعلومة».

مدين ممكن يقاضيك وياخد تعويض على إساءتك وجهلك بالمعلومة

وأضاف تامر حسين لـ حسين شاكوش، «الراجل ما سرقش لحن حاجة مستخبية ده من إبداعه.. وده تعدي على حقه الأدبي وممكن يقاضيك وياخد تعويض على إساءتك وجهلك بالمعلومة»، متابعًا «شتان الفرق الشاسع بينك وبين نجم كبير زي محمد حماقي فنياً وأدبياً وثقافياً وذوقياً من حيث المحتوى والمضمون.. وسيبك من الزمن اللي إحنا فيه وتدني الذوق العام وإعلانات اليوتيوب الممولة اللي خليتك تطلع تقول أغنية محمد حماقي جايبة 16 مليون مُشاهدة.. وكأنك مايكل جاكسون».

وتابع «هتعدي السنين وهتشوف اللى هيعيش حاجة مِستخبية ولا أغنيتك اللي لولا نجاح أغنية محمد حماقي وتوصيلها لأكبر قدر من الجمهور مكنتش أغنيتك اشتهرت على الجاهز.. الراجلِ ساهم في نجاحها فمن الذوق تشكره وتتكلم بأسلوب أرقى مِن كدة.. على ناس كان سبب في نجاح ورزق ليك وماحدش جرح فيك.. على ناس كان سبب في نجاح ورزق ليك وماحدش جرح فيك.. كلهم دعموكم عشان تاكلوا عيش وتنجحوا وأهاليكم وحبايبكم يفرحوا بيكم والراجل أقدم مِنك وأشهر مِنك يبقى تقدره.. وتتكلم بشكل مُنصف».

مناشدة بعدم استضافة حسن شاكوش في الإعلام

واستطرد تامر حسين «صُناع الأغنية المُبدعين المُبتكرين الشاعر المبدع محمد عاطف والملحن المُبدع صاحب اللحن الأصلي اللي اتاخد في تركيا للنشر بُمقابل مالي والموزع الكبير أحمد إبراهيم.. دول ناس يستحقوا الشكر في العلن مش تشويه وتقليل، من شأن أغنيتهم اللي نجحت جداً في سنة نزولها، وكانت أنجح أغاني السنة».

وناشد وسائل الإعلام عدم استضافة حسن شاكوش «أتمنى من الإعلام والمسؤولين عن اختيار الضيف يصدروا للمُجتمع حاجات وطاقات حلوة مُبهجة مُستنيرة وعندها قدر من الوعي والاحترام والتقدير والذوقيات».