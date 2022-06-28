رد فعل أهل نيرة أشرف بعد النطق بالحكم على المُدان بقتلها «فيديو»

رد فعل أهل نيرة أشرف بعد النطق بالحكم على المُدان بقتلها، كان فوريا، وتلخص في الإشادة بالعدالة الناجزة في القضية، بعدما قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وجرى تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

رد فعل أهل نيرة أشرف بعد النطق بالحكم

ورصدت عدسة «الوطن» رد فعل أهل نيرة أشرف بعد النطق بالحكم على المتهم وإدانته بالقتل، وذلك أثناء خروجهم من المحكمة نظرا لمنع التصوير داخل المحكمة خلال ثاني جلسات نظر القضية.

ودوت الزغاريد أثناء الخروج من المحاكمة، وتبادل الحاضرون التهاني بقرار القاضي، وسط تشديد أمني مكثف أحاط جوانب وشوارع المحكمة.

وبرز مشهد انساني أثناء المحاكمة حيث كانت تبكي والدة نيرة داخل القاعة أثناء وصف النيابة العامة لجريمة قتلها، ما أبكى القاضي أيضاً وبعدها أمر برفع الجلسة لحين هدوء الأم.

محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهم عددًا من المشاهد أهمها ظهور أسرة نيرة أشرف داخل قاعة المحاكمة وملامح الحزن تسيطر عليهم، مطالبين بمعاقبة المتهم مرتكب الواقعة.

وكان المتهم اعترف بتفاصيل جريمته وقتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة المنصورة، إذ قال في التحقيقات إنه «أعد العدة وبيت النية والعزم على قتل الطالبة نيرة أشرف واشترى السلاح بعد أول امتحان بأسبوع وقبل تنفيذ الجريمة بحوالي 20 يومًا».

تطبيق قرار حظر النشر في قضية طالبة المنصورة

ولم توثق الكاميرات رد فعل أهل نيرة أشرف بعد النطق بالحكم مباشرة داخل قاعة المحكمة، نظرا لتطبيق قرار ‏المكتب الفني‎ ‎لمحكمة استئناف المنصورة‎ بمحافظة الدقهلية، أمس الأول، بحظر النشر نهائيا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ‏المحلية والدولية ‏وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم‎.