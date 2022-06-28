عاجل.. إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى فضيلة المفتي

قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، اليوم الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم اليوم بطلب إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين اطلاعه على أوراق القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.

محكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهم عددًا من المشاهد أهمها ظهور أسرة نيرة أشرف داخل قاعة المحاكمة وملامح الحزن تسيطر عليهم، مطالبين بالقصاص من المتهم مرتكب الواقعة.

وكان المتهم بارتكاب الواقعة اعترف بتفاصيل جريمته وقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ قال المتهم في التحقيقات إنه أعد العدة وبيت النية والعزم على قتل الطالبة نيرة أشرف وأنه اشترى السلاح بعد أول امتحان بأسبوع وقبل تنفيذ الجريمة بحوالي 20 يومًا.