شهادة التطعيم بلقاح كورونا شرطا للحصول على خدمات المحليات من الغد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات وديوان عام الوزارة والمحافظات، عليهم إبراز شهادة التطعيم بلقاح كورونا بداية من غدٍ الأربعاء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث جرى تطبيق قرار منع الموظفين والعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الوزارة من 15 نوفمبر الحالي.

شهادة اللقاح شرط لدخول «التنمية المحلية»

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ العاملين في وزارة التنمية المحلية حصلوا على اللقاح بعد التنسيق مع وزارة الصحة، لتوفير لجان طبية داخل ديوان الوزارة، للحصول على اللقاح على مدار الـ3 أشهر الماضية، موضحا أنّ هناك موظف أمن من الوزارة وآخر من الموارد البشرية، للتأكد من حصول العاملين على التطعيم، بإبراز شهادة اللقاح كشرط لدخول الوزارة، مع استثناء بعض الحالات التي حددتها وزارة الصحة من الحصول على اللقاح، مثل الحوامل وأصحاب الأمراض الأخرى، كما جرى إرسال كشوف بالعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا بالمحافظات إلى وزارة الصحة للإسراع في تطعيمهم.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنّه بداية من الغد سيكون تقديم الخدمات للمواطنين داخل المصالح الحكومية وتحديدا المحليات، مرهون بالحصول على اللقاح، إذ يجب على المواطن إحضار شهادة التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة لدخول الوحدات المحلية والحصول على الخدمة.

التسجيل لتطعيم لقاح كورونا

ودعا قاسم، المواطنين، إلى الإسراع بالحصول على اللقاح، حيث توفره وزارة الصحة في مراكز متنقلة وداخل المترو والوحدات الصحية، وفي جميع المراكز والمدن، ويتم الحصول عليه فور التسجيل، وعلى المواطنين والعاملين أخذ اللقاح حفاظا على سلامتهم وصحة أسرهم والحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنّه بإمكان الموظف أو المواطن غير الحاصل على اللقاح، دخول المصالح الحكومية والحصول على الخدمة، شريطة تقديم تحليل PCR سلبي، كما يمكن الحصول على الخدمات إلكترونيا، من خلال الدخول على بوابة الخدمات المحلية والتقديم على الخدمة إلكترونيا دون الذهاب إلى الحي المختص.