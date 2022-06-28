الولايات المتحدة توقف ناقلة نفط روسية كانت في طريقها لـ«نيو أورليانز»

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، أوقفت ناقلة نفط روسية، كانت في طريقها لـ«نيو أورليانز»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تحديد محتمل لأسعار النفط الروسي

وفي وقت سابق، اتفقت مجموعة المفاوضين السبعة، على أن المناقشات بشأن تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي، أحرزت تقدمًا كافيًا لإرسال القضية إلى القادة، لمناقشتها في قمتهم في ألمانيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وعقد المفاوضون المعروفون باسم شيرباس، ما وصفه أحد المسؤولين بمحادثات «مكثفة»، بشأن هذه المسألة في جبال الألب البافارية قبل بدء القمة.

في حين أن هناك العديد من القضايا، التي لا يزال يتعين تسويتها، فتوصلوا في مجموعة السبعة إلى تفاهم على أنه ينبغي للقادة إجراء مناقشة رسمية حول حد أقصى للسعر، كما قال الشخص، طالبًا عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة الأمور الخاصة.