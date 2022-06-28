الدول السبع: نلتزم بالتخلص من الغاز الروسي.. ووضع حد لأسعار واردات النفط

قرر زعماء مجموعة الدول السبع المجتمعون في قمة بألمانيا، قبل قليل، التخلص من الغاز الروسي دون المساومة على الأهداف المناخية، بالإضافة إلى بحث وضع حد أقصى لأسعار الواردات من النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى استمرار فرض تكاليف باهظة على روسيا، لإجبارها على إنهاء الحرب، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

«الدول السبع» تبحث تقييد أسعار الطاقة

ذكرت قمة الدول السبع، في بند من البيان الختامي للمجموعة، أن الاتحاد الأوروبي سيبحث مع شركاء دوليين سبل تقييد أسعار الطاقة، بما في ذلك بحث جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الواردات، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

حد أقصى لأسعار الطاقة الروسية

كانت مجموعة السبع، تناقش وضع حد أقصى لأسعار الطاقة الروسية على مستوى العالم، لمنع موسكو من الاستفادة من صراعها مع أوكرانيا، الذي تسبب في زيادة أسعار النفط والغاز زيادة حادة.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن قادة مجموعة السبع سيطلقون عملًا هادفًا لوضع آلية لتحديد سقف للنفط الروسي، بهدف ضرب مصدر مهم لعائدات موسكو.