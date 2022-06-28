جدول امتحانات الدور الثاني للثانوي الفني.. تنطلق 16 يوليو المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، عن مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والدمج، للصفين الأول والثاني، في جميع التخصصات بعد اعتمادها من وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة، والتي تنطلق يوم 16 يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر، على مستوى جميع الإدارات التعليمية الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

جدول امتحانات الدور الثاني الثانوى الصناعي

وحسب جدول امتحانات الدور الثاني الثانوي الصناعي في محافظة مطروح طبقا لتصريحات وكيل تعليم مطروح لـ«الوطن»، فإن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ بمادة التربية الدينية والتربية الوطنية كل منهما ساعة ونصف، يوم السبت 16 يوليو 2022.

ويوم الأحد 17 يوليو، 3 مواد تكنولوجيا خامات وآلات لمدة ساعتين لأقسام الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا عامة لقسم تشغيل المعادن، وعمليات لقسم نجارة الأثاث، وميكانيكا حفر آبار لقسم البترول وأساسيات هندسة كهربية، لقسم التركيبات والمعدات الكهربائية، وتكنولوجيا عامة، لقسم سيارات وتبريد وتكييف لمدة ثلاث ساعات، وفي 18 يوليو امتحان مواد لغة عربية لجميع التخصصات لمدة ساعتان ونصف، وأمن صناعى لجميع الأقسام ما عدا البترول، و السلامة المهنية لقسم البترول لمدة ساعة ونصف.

ويوم الثلاثاء 19 يوليو، يعقد امتحان مادة لغة انجليزية جميع التخصصات، ولمدة ساعتين ونصف، وكيمياء جميع التخصصات لمدة ساعة ونصف، وفي 20 يوليو مادتي رياضيات عامة، جميع التخصصات لمدة ساعتين، ودراسات اجتماعية ساعة ونصف جميع التخصصات.

جدول الصف الثاني

ويبدأ الصف الثاني الثانوي الصناعي امتحان يوم 16 يوليو بمادة التربية الدينية ويستمر حتى يوم 23 يوليو بامتحان مادة المقايسات والزخارف وتكنولوجيا الكهرباء.