التعليم: بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 30 يوليو

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني 2022 للدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي- صناعي - تجاري - فندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الدور الثاني تبدأ 30 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح الدور الأول لا تزال جارية.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول

وأشار المصدر إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح يتم رصد وتجميع الدرجات، وتحديد الأوائل، واعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استعداداً لإعلانها في أول أسبوع من يوليو 2022.