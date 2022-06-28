ربة منزل تشعل النار بنفسها لطلاقها من زوجها في العياط

أشعلت ربة منزل النار بنفسها داخل مسكنها في العياط، مما أسفر عن إصابتها بحروق، لطلاق زوجها لها بسبب خلافات أسرية، ورفضه إعادتها لعصمته مرة أخرى، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تطلقت من زوجها فحرقت نفسها

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق بنسبة 40%، وحالتها الصحية حرجة، وكشفت تحريات العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المصابة نتيجة خلافات أسرية، طلقها زوجها ورفض إعادتها لعصمته مرة أخرى، مما دفعها لإشعال النار بنفسها.

عدم وجود شبهة جنائية

تم إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحقيقات النيابة إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وتحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبة من تراودهم مثل هذه الأفكار بالتوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم، وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.