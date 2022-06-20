مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالعياط.. والتحريات: لا شبهة جنائية في وفاته

لقي شاب مصرعه بإحدى قرى العياط التابعة لمديرية أمن الجيزة، إثر إصابته بصعق كهربائي أدى لوفاته على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شاب نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين صدق الواقعة ومصرع الشاب.

تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في الوفاة

وبيّنت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن الشاب يدعى «ه.ر» مقيم بقرية تابعة لمنطقة العياط، لقي مصرعه نتيجة صعقًا كهربائي، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان الشاب لمشرحة زينهم، وانتدبت فريقًا من الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، كما انتدبت فريقًا من الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث وكشف لغز الواقعة.

جهات التحقيق تستمع لأقوال أسرة الشاب

واستدعت جهات التحقيق أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، الذين لم يشتبهوا جنائيًا حيال أمر وفاته، مقررين أن الحادث وقع نتيجة ماس كهربائي تعرض له الشاب، كما كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها حيال الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.