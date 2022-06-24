أول صورة للطفل الغريق بحمام سباحة خاص في أحد أندية العياط

كشفت التحقيقات في واقعة غرق طفل داخل حمام السباحة الخاص بأحد الأندية بمنطقة العياط ، عن أن الطفل الغريق يدعى «محمد أ ع» 10 سنوات، وأنه حضر إلى النادي اليوم في الساعة الثالثة عصرا بصحبة والدته وشقيقه الأصغر، وأضافت التحقيقات أن الطفل استأجر ساعة للنزول في حمام السباحة، وبعد أن انتهت الساعة خرج الطفل وارتدى ملابسه وصعد على سور بجوار حمام السباحة واختل توازنه وسقط من أعلى السور في حمام السباحة.

4 أشخاص حاولوا إنقاذ الطفل

وأوضحت التحقيقات أن 4 اشخاص قفزوا وراءه في حمام السباحة ولكنهم عثروا عليه جثة هامدة في أسفل قاع الحمام، وتم استخراج الجثة وإخطار النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

شاهد عيان: الطفل كان جاي مع أمه وأخوه لحمام السباحة

وقال شاهد عيان لـ«للوطن»: «الطفل كان جاي مع أمه وأخوه لحمام السباحة وبعد الساعة بتاعتهم ما انتهت من 3 إلى 4، الطفل جري بهدوء من وراء أمه ونط من فوق السور اللي على حمام السباحة ووقع على الأرض على دماغه واتزحلق على حمام السباحة، على المنقذ ما نزل كان انتهى.. والطب الشرعي قال إن سبب الوفاة سكتة قلبية».