إريبيان رايتس تقاضي حسن شاكوش بسبب اتهامه لـ«محمد مدين» بالسرقة

قامت شركة اريبيان رايتس القائمة على تحصيل حقوق المبدعين من الشعراء والملحنين، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بسبب اتهامه للملحن محمد مدين بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية من أغنية تركية.

اريبيان رايتس: الأغنية أصلها ليس تركيا

وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: «بناء على ما ترتب على التصريحات التليفزيونية للمدعو حسن منصور الشهير بحسن شاكوش وادعائه على كل من الملحن محمد مدين والمطرب محمد حماقي بأن لحن أغنية حاجة مستخبية مقتبس ومسروق من لحن تركي وهو على عكس الحقيقة تماما بحيث أن الأغنية مصرية 100% وتم إعادة نشرها في عام 2017 عن طريق شركة اريبيان رايتس وكان من أعضائها آنذاك فريق عمل الأغنية وكل المراسلات القانونية والرسمية بين شركة إنتاج المطربة التركية وشركة نجوم ريكوردز حدثت من خلالنا وتمت بشكل قانوني وتم دفع مقابل مادي لشراء حقوق إعادة النشر والترجمة من فريق عمل الأغنية الأصلي وأيضا تم كتابة اسم الملحن محمد أحمد فؤاد وهو الاسم الحقيقي للملحن مدين على كافة منصات الإصدار الرقمي».

الشركة التركية تشكر محمد عاطف وأحمد إبراهيم

أضاف البيان: «وتوجيه الشكر للشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم على الغلاف الخاص بالألبوم في تركيا، وهو ما يكذب أي ادعاءات بأن لحن الأغنية مقتبس أو أصله تركي، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بالتشهير بملحن الأغنية الأصلي مدين واتهمه بالسرقة».