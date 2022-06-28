بدء اجتماع «الموسيقيين» لمناقشة أزمة هاني شاكر بحضور أغلبية مجلس النقابة

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية، المقام حاليا بمقر النقابة، لمناقشة أمر المجلس، بعد تقديم الفنان هاني شاكر، استقالته عبر أحد البرامج التليفزيونية في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة.

اجتماع لمناقشة مستقبل النقابة

حضر الاجتماع كل من: أحمد رمضان سكرتير النقابة، وسعد المتولي رئيس الشئون القانونية، وعلاء سلامة وكيل النقابة، وعدد من الأعضاء، أبرزهم نادية مصطفى وحلمي عبدالباقي وعاطف إمام، وعلاء عامر المستشار القانوني للنقابة

وقال الفنان الكبير هاني شاكر، في تصريحات سابقة، إن قرار الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية لا رجعة فيها، بعد أن اتخذ القرار اليوم، بعد ساعات من الأزمة التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بـ حسن شاكوش، والتصالح مع شعبة الإيقاعيين.

هاني شاكر: ساهمت في رفع المعاشات

وأشار شاكر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فخور بما حققه للموسيقيين خلال السنوات الماضية وعلى مدار دورتين من تحسين مستوى المعاشات والخدمات الطبية وإنشاء مراكز جديدة.

وشدد على أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه بعد أن اتخذ القرار بعد فترة دراسة، حيث إنه كان قد نوى منذ فترة عدم التقدم مرة أخرى للنقابة.