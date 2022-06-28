رئيس اتحاد النقابات الفنية: هاني شاكر لم يستقيل رسميا

قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث، إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لم يتقدم بعد باستقالته رسميا، من منصبه كنقيب.

وأوضح «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أمر إدارة النقابات عديدة، لكن لا تتخذ إلا مع تقديم الاستقالة بشكل رسمي، وهو لم يستلم بعد استقالة رسميا.

عبد العزيز يشيد بدور هاني شاكر في خدمة الفن

وأشار رئيس اتحاد النقابات الفنية، إلى أن المجلس أصدر منذ قليل، بيانا، رفض فيه استقالة «شاكر»، مستنكرا ما حدث له من تجاوزات، في المؤتمر الأخير الخاص بالصلح بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وشعبة الايقاعيين، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به هاني شاكر، في خدمة الموسيقيين، خلال الفترة التي ترأس فيها المنصب.

اتحاد النقابات الفنية يرفض استقالة هاني شاكر

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية، رفض استقالة الفنان هاني شاكر، ودعمه بكل صور الدعم في بيان له، نتيجة ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي نظمته النقابة، وشهد عدد من الأحداث التي انتهت بتقديمه استقالته، من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج التليفزيونية على الهواء مباشرة.