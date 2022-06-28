«الموسيقيين» تحشد أعضائها لدعم هاني شاكر: كلنا رافضين استقالته

أثارت استقالة الفنان هاني شاكر، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، وأزمة داخل نقابة المهن الموسيقية، بعدما أعلن انسحابه من مؤتمر أمس، عقب مشادة بين أعضاء النقابة وشعبة الإيقاع.

وكشف مصدر مسؤول داخل نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أن النقابة تتحرك خلال الوقت الحالي، لحشد جميع أعضائها لدعم هاني شاكر، والنزول إلى المقر لحثه على العدول عن قرار استقالته، وإظهار حب الأعضاء له، ورفض استقالته.

هاني شاكر لم يستقل رسميًا

كان أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، كشف أنّ هاني شاكر لم يتقدم رسميًا باستقالته إلى نقابة الموسيقين، وإنما جاءت على الهواء مباشرة خلال أحد البرامج، مشيرًا إلى أنه سيقوم خلال الساعات المقبلة، بطلب اجتماع طارئ لمجس إدارة النقابة، لبحث الاستقالة، ومن ثم رفضها: «كل الأعضاء رافضين استقالته».

وبدأت الأزمة الحالية في نقابة المهن الموسيقية، بعد عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إلى الغناء مجددًا في مصر، وهو ما رفضه الفنان سعيد الأرتيست وشعبة الإيقاع، بسبب إهانته السابقة لهم.

سبب استقالة هاني شاكر

على الرغم من اعتذار شاكوش، إلى شعبة الإيقاع خلال المؤتمر الصحفي أمس، إلا أن مشادة حدثت بينهم ما أدى إلى انسحاب هاني شاكر، وإعلان استقالته على الهواء.

وقال شاكر، خلال تصريح لـ«الوطن»، إنه فخور وسعيد بما حققه في نقابة الموسيقيين حتى الآن، وأنه كان يرغب في قرار الاستقالة منذ فترة، للتفرغ إلى أسرته وأعماله الفنية.