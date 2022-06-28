محمد ثروت عن استقالة هاني شاكر: أمر مؤسف والجميع أخطأ في حق النقابة

حرص الفنان محمد ثروت على دعم الفنان هاني شاكر بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت في نقابة المهن الموسيقية وقيام هاني شاكر بإعلان استقالته، مستنكرًا ما حدث في المؤتمر الصحفي من تجاوز من قبل الحاضرين.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لهاني شاكر، وعلق عليها قائلًا: «قلبي معك ياصديقي وكنت أتمنى من جميع حضور مؤتمر النقابة ضبط النفس والإحساس بالمسؤلية وكذلك تقدير وجود فنان كبير على رأس النقابة هو الزميل الفاضل هاني شاكر».

محمد ثروت يستنكر ما حدث في مؤتمر نقابة الموسيقيين

وتابع: «كان يجب أن يعلم الجميع أن الظهور على العامة لمناقشة قضايا مختلف عليها أمر صعب، إنه ماحدث أمر مؤسف ولا أقصد طرف بعينه لكن الكل أخطأ في حق النقابة وأخطأ في حق النقيب الفنان الكبير هاني شاكر».

وأضاف: «وكذلك أخطأ في حق كل من شاهد هذا المؤتمر وفوجئ بهذا الشجار أتمنى احتواء هذا الموقف فالنقابة كيان له تاريخ مشهود كان على رأسه ومازال دائما قمة رموز الفن في مصر كل الدعم والحب لصديق العمر الفنان الكبير هاني شاكر».

محمد ثروت يتعرض لأزمة صحية

وكان الفنان محمد ثروت تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، أجرى على إثرها عملية جراحية في القلب، وبعد تحسن حالته كتب عبر «فيس بوك»: «بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التي استدعت جراحة عاجلة، أسجد لله شاكرا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التي لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا الحب».