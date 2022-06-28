«الزراعة»: نستهدف استصلاح 3 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائي المصري أصبح قضية أمن قومي، والدولة المصرية تقدم دعما غير مسبوق للقطاع الزراعي بمختلف مجالاته منذ 8 أعوام وبشكل لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن قطاع الزراعة ومشروعاته ترتبط بقضية الأمن الغذائي العالمية في ظل الحروب الراهنة وتهديد توفير الطعام والشراب للمواطنين في كل الدول.

المشروعات التي قدمتها الدولة المصرية لملف الزراعة

وأوضح «القصير» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروعات التي قدمتها الدولة المصرية لملف الزراعة لا حصر لها، لافتا إلى أن إستراتيجية وسياسية الدولة المصرية تقوم على الاهتمام بملف القطاع الزراعي بشكل خاص نظرا لأهميته.

وأشار «القصير» إلى أن الدولة المصرية تهتم بمشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتحسين السلالات وتنمية الثروة الحيوانية والمشروع القومي للبتلو وتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، بالإضافة للاهتمام بالصحة النباتية والحيوانية، والاهتمام بملف الصحة النباتية والحيوانية والتنافسية الزراعية والاستثمار في مجال الزراعة.

التوسع الأفقي يعني زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما تم استقطاعه

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي يعني زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما تم استقطاعه من الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا نتيجة التوسع في الحيز العمراني والتعديات الزراعية، موضحا أن هناك تعدد في مشروعات التوسع الأفقي، والتي تستهدف استصلاح أكثر من 3 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة بخلاف ما تم استصلاحه.