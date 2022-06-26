«التسويق بوزارة الزراعة»: أسعار الأضحية لدينا أقل من نظيرتها بالأسواق

قال الدكتور سعيد الدسوقي مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة، تدرس سعر السوق وتطرح أسعار مخفضة بحد أقصى 5 جنيهات بالكيلو، لتحقيق التوازن في الأسواق، وطرح أكثر من بديل للمواطن.

نصائح شراء الأضحية

أضاف الدسوقي، في حوار عبر شاشة «dmc»، أن الأضحيات الخاصة بوزارة الزراعة، تضع الأكل للحيوانات بنسب معينة، إضافة إلى الرعاية الصحية من خلال الدكاترة البيطريين وتوفير الأدوية، مشددًا على أهمية أن يتأكد المواطن أثناء شراء الأضحية من حيوية الحيوان، منوهًا بضرورة أن تكون عين الحيوان لامعة وحركته طبيعية، إذ أن الحيوان النشيط والطبيعي تكون رأسه مرفوعة للأعلى.

اللجوء للأماكن ذات الثقة

شدد مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، على أهمية أن يلجأ المواطن إلى الأماكن المعروفة ذات الثقة لشراء الأضحية، لافتًا إلى أن دور الوزارة، لا يقتصر على بيع الأضاحي القائمة فقط، بل يتخطى إلى وجود لحوم بمنافذ البيع، منوهًا عن وجود تعليمات بعدم زيادة أسعار اللحم الكندوز عن 135 جنيها، واللحم الضاني عن 125 جنيه.

استغلال التجار الجشعين للمواطنين

وأشار الدسوقي، إلى استغلال بعض التجار أن المواطن يؤدي فريضة، وهو ما يدفع بعض التجار لاستغلال ضيق الوقت، وعدم وعي المواطن بالتصافي والتشافي، فيجد أن تكلفة اللحم بعد الذبح أغلى من تكلفة شرائه.