رئيس التنظيم والإدارة: 6 محاور للانتقال للعاصمة الإدارية ولجنة بكل وزارة للإشراف عليه

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن «الانتقال للعاصمة الإدارية، كان يستلزم جهازا إداريا متطورا يواكب تطورات العمل الاداري ويحقق متطلبات الإصلاح الإداري، لذا قمنا بالاستعداد والتدريب جيدا على ذلك، وكان من ثمار الاستعدادات الجادة والقوية إعادة هيكلة الوزارات والجهات المنتقلة سواء وزارات أو هيئات، وذلك في إطار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل».

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ في المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الذي انعقد اليوم بمقر الكلية .

ولفت الشيخ الى أن كافة تلك التحديات التي واجهت الانتقال للعواصم الجديدة تم التعامل معها في الحالة المصرية بشكل محترف، حيث وضع دليل استرشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تعمل وفق أعلى درجة من الاحترافية في الانتقال للعاصمة الجديدة.

6 محاور لعملية الانتقال للعاصمة الادارية

وتطرق رئيس « التنظيم والإدارة»، إلى كل الأمور المتعلقة بعملية الانتقال للعاصمة الإدارية ، حيث تضمنت عملية الانتقال 6 محاور هي، المقار الجديدة، المقار القديمة، البنية التكنولوجية للمقار الجديدة، الموارد البشرية المنتقلة، إلى جانب الحوافز «نقل ، سكن، بدل نقدي»، وإدارة عملية الانتقال.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل عملية الانتقال، تم تشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية تلتقي أسبوعيا لبحث ومتابعة عملية الانتقال، كما توجد لجنة داخل كل وزارة وجهة منتقلة مسئولة عن إدارة عملية الانتقال داخل تلك الجهة.

تفاصيل الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال

كما تطرق رئيس الجهاز إلى الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتضم حزمة برامج أساسيات، وتمنح لكل الموظفين المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الكفايات السلوكية، حيث تم الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الكفايات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها بالعاصمة الإدارية

وتتضمن خطة الانتقال للعاصمة الإدارية كذلك حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.