«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بهيئة المساحة.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة المصرية العامة للمساحة، لشغل وظائف «فني خدمات مساحية» والتي بدأ التقديم لها من يوم 23 يونيو إلى 7 يوليو 2022.

وحددت الهيئة بالتنسيق مع الجهاز الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل الوظائف المطلوبة، ومن بينها ألا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظائف المطروحة عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل فني مساحة متوسط أو فوق المتوسط.

فني خدمات مساحة.. وظيفة مطلوبة

« الوطن» تستعرض هنا كل التفاصيل عن الوظائف المطروحة، وهي على النحو التالي:

نوع الوظيفة المطروحة : فني خدمات مساحية

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية العامة للمساحة

المجموعة الوظيفية: الوظائف الفنية

الجهه التابع لها: وزارة الموارد المائية والري

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة تحت إشراف إدارات المساحة المختلفة طبقاً لتسكينه الفني

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف المطروحة

المهارات الأساسية: يعمل شاغل الوظيفة تحت إشراف إدارات المساحة المختلفة حسب التسكين

المهارات الفنية:

1- تنفيذ جميع التعليمات المصلحية وكذا المنشورات المالية والفنية التي تصدرها الإدارة الفنية بالمناطق.

2- يقوم بجميع الأعمال المساحية التي تسند إليه.

3- الحفاظ على جميع المراجع والخرائط والأجهزة.

4- تحمل المسؤلية الفنية للأعمال التي يقوم بها في الطبيعة والمكتب قانونياً.

5- يخضع للرئيس المباشر له في العمل وعرض الموضوعات عليه.

6- مراعاة التسلسل القيادي

سنوات الخبرة: 3 سنوات

شروط المتقدمين لشغل وظائف فني خدمات المساحة

العمر:يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

شروط المؤهل:

1- أن يكون حاصل على مؤهل فني مساحة متوسط / فوق المتوسط

2- أن يكون المتقدم لوظيفة هيئة المساحة من المقيمين فعلياً بالمحافظة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي عدد ( 25) فني خدمات مساحية للعمل بديوان عام الهيئة ومديريات الهيئة بالمحافظات الآتية ( القاهرة الكبرى - دمياط - الإسكندرية - الغربية -مطروح - الوادي الجديد - الاسماعلية - السويس - بور سعيد - البحر الأحمر ( الغردقة ) قنا - الأقصر ).

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

1- طلب شغل الوظيفة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي وسارية (وجهين).

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للهيئة المصرية العامة للمساحة.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور فقط.

6- السيرة الذاتية للمتقدم موضحاً بها البيانات الشخصية ورقم المحمول والخبرات السابقة والدورات الحاصل عليها والمهارات والوظائف السابقة إن وجدت

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان عن الوظائف

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/23

نهاية الإعلان:2022/07/07

العدد المطلوب: 25

بيانات الإتصال: إرسال الطلب برسم للسيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الهيئة المصرية العامة للمساحة بالدور الثالث بالعنوان: 1 شارع عبد السلام عارف - الجيزة - أمام مديرية أمن الجيزة «سابقاً» الدقي ص.ب 63 الأورمان . الجيزة الرقم البريدي 12612