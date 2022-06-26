رئيس «التنظيم والإدارة»: إعداد 11 ألف سؤال للمتقدمين لاختبارات مسابقة المعلمين

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنَّه تمّ إعداد بنوك أسئلة تتعدى 11 ألف سؤال فني لاختبار المتقدمين لمسابقة المعلمين المساعدين للعام 2022 - 2023.

لا يوجد تدخل بشري في المسابقة

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الإعلان عن المسابقة، المنعقد منذ قليل في مقر مركز إعداد القادة، أنَّه لا يوجد أي تدخل بشري على الإطلاق في المسابقة، كمثلها من أي مسابقة ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح «الشيخ» أنَّه لن يكون هناك تدخل بشري بداية من التقديم، وحتى إعلان النتائج، مطالباً الراغبين في التقدم للمسابقة فقط بالاستعداد للاختبارات.

الدولة تمضي في الإصلاح الإداري

ولفت إلى أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة معني كبيت خبرة للدولة المصرية، ومعني بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتقديم كل الخدمات والدعم في هذا الشأن للجهات الحكومية، وبتحقيق الموارد البشرية ووضع خريطة الاحتياجات للجهات الحكومية المختلفة ومنظومة التدريب أو المتعلقة اعتماد خطط المشروعات والتدريب والصرف على التدريب.

وأكّد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّ الدولة تمضي في الإصلاح الإداري، مشددًا على وجود دعم من مجلس الوزراء، والموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعليم لتلك المسابقة.