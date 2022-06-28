«البحوث الزراعية»: بنك للجينات ومزرعة تمور بمساحة 100 فدان في سيوة

قال الدكتور عز الدين العباسي، مدير عام معمل النخيل بمركز البحوث الزراعية، إن الوزارة تعمل على تنمية زراعة الأصناف التي تواجه الانقراض، مثل الأصناف الجافة في أسوان، والأصناف الموجودة في سيوة، وهي عالية الإنتاجية الجيدة، متابعا: «لدينا العديد من الأصناف الجافة، ونعمل على إكثارها داخل المعمل، للحفاظ عليها من الانقراض، ونحاول توفيرها للمزارعين بكميات كبيرة».

واحة سيوة بها أصناف نادرة من التمور

أوضح «العباسي» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن واحة سيوة بها أصناف نادرة من التمور تعمل الوزارة على نحاول العمل على إكثارها، مؤكدا أن الزراعة فن وعلم تعمل الدولة على التميز به والوصول لأعلى قدرة في الإنتاجية، متابعا: «لدينا أصناف من النخيل تصل إنتاجيته إلى 400 كيلو».

وأشار «العباسي»، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لقضية الصحة النباتية، مع قدر كاف من الرقابة على المنتجات الزراعية في المعامل والحجر والمطارات، حول عمليات الاستيراد والتصدير.

واحة سيوة بها العديد من الأصناف المعرضة للانقراض

وأكد مدير عام معمل النخيل بمركز البحوث الزراعية، أن الله سبحانه وتعالى أنعم على مصر بمناخ غير موجود في العالم، ما ساعد على زراعة أصناف متعددة من التمور، ففي سيوة على سبيل المثال، تزرع الأصناف الجافة، ونصف الجافة والرطبة، لافتا إلى أن واحة سيوة بها العديد من الأصناف المعرضة للانقراض، وغير موجودة على مستوى العالم، «لدينا مزرعة 100 فدان بسيوة وسنعمل على زراعة وإكثار تلك الأصناف هناك مع إنشاء بنك الجينات للتمور المختلفة».